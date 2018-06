Somália: Nove mortos em ataque a palácio presidencial Nove pessoas morreram após um ataque ao palácio presidencial da Somália nesta sexta-feira. O presidente do país, Hassan Sheikh Mohamud, saiu ileso, mas dois funcionários do governo foram mortos, informou o Ministério do Interior. O grupo fundamentalista islâmico Al-Shabab, ligado à rede extremista Al-Qaeda, reivindicou a autoria do atentado.