Somem papéis de processo contra vice argentino Desapareceram de um organismo interno da Justiça argentina três documentos-chave do processo que investiga denúncias de envolvimento em ato de corrupção por parte do vice-presidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. Segundo o jornal "La Nación", os expedientes desapareceram da Inspeção Geral de Justiça (IGJ) semanas depois que o escândalo estourou, no início do ano, e foi denominado caso "ex-Ciccone", uma empresas que imprime papel-moeda para o Banco Central.