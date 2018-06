'Somos o obstáculo', diz comediante Em sua primeira aparição pública após as eleições parlamentares na Itália, Beppe Grillo, líder do Movimento 5 Estrelas, freou as aspirações dos demais partidos de formar um "supergoverno" de união nacional, com a esquerda e a direita, como propõe seu grande rival, o ex-premiê Silvio Berlusconi. "Somos o obstáculo, eles não conseguirão", advertiu. "Poderão continuar sete, oito meses, provocar um desastre, mas tentaremos mantê-los sob controle", acrescentou o comediante. / AFP