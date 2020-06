'Somos todos George Floyd': raiva global cresce após morte em Minneapolis

Redação, The New York Times

Em muitas partes do mundo, a morte de outro homem negro pelas mãos da polícia nos Estados Unidos está desencadeando protestos em massa contra a brutalidade policial e reavivando as preocupações de que os EUA estejam abandonando seu papel tradicional de defensor dos direitos humanos.

Nas ruas de Berlim e Vancouver, nos salões do poder em Addis Abeba, Etiópia e Pequim, um coro de críticas eclodiu ao lado da agitação nos Estados Unidos pela morte de George Floyd. Floyd, 46 anos, morreu na semana passada depois de ser algemado e preso ao chão por um policial branco em Minneapolis. O policial que pressionou o joelho no pescoço de Floyd foi acusado de assassinato.

Em conjunto com a raiva global contra a violência policial americana em algumas cidades, há outra demanda: que os legisladores prestem atenção aos sinais de racismo e abuso policial em seus próprios países.

Em Londres, milhares de manifestantes reuniram-se em torno da Embaixada dos Estados Unidos, desafiando as restrições do coronavírus e cantando o nome de Floyd, "não consigo respirar" e "não há justiça, não há paz", antes de seguir adiante para a torre de Grenfell. O edifício foi o local de um incêndio devastador em 2017 que matou muitos residentes árabes, muçulmanos e africanos. Em um memorial na base da torre, um manifestante escreveu: "Black Lives Matter".

Em Toronto, as chamadas para acabar com o racismo americano se fundiram com a indignação com a recente morte de Regis Korchinski-Paquet, 29 anos, uma mulher negra que a polícia disse ter caído de sua varanda depois que os policiais chegaram em sua casa em resposta a uma ligação que o chefe de polícia de Toronto chamou de "bastante frenética".

E em Paris, entre os que participavam de uma manifestação estava a família de Adama Traoré, um negro de 24 anos que morreu sob custódia em 2016 após ser agredido e detido pela polícia nos subúrbios da cidade. O La Vérité Pour Adama, ou "a verdade para Adama", um grupo de defesa liderado pela irmã de Traoré, Assa, disse que a morte de Floyd era um lembrete assustador para a de Traoré.

"Como não pensar no terrível sofrimento de Adama quando ele tinha três policiais e repetia: 'Não consigo respirar'", escreveu o grupo no Facebook na semana passada. "O nome dele era George Floyd, e, assim como Adama, morreu por ser negro."

A condenação generalizada reflete um crescente desconforto com a autoridade moral em rápida deterioração da América no cenário mundial. O presidente Trump já enfrenta críticas em todo o mundo por uma resposta à pandemia de coronavírus que levou os Estados Unidos a abandonar seu papel de longa data como líder global em tempos de crise.

Agora, a morte de Floyd trouxe protestos a pelo menos 140 cidades americanas. Imagens de policiais e manifestantes envolvidos em brigas de rua se espalharam rapidamente pelo mundo, atraindo comentários furiosos e pedindo ações.

Assim como os manifestantes americanos foram afetados, em parte, pelo número desproporcional de casos de coronavírus nos bairros de negros e imigrantes, também os ativistas de todo o mundo notaram as desigualdades escancaradas expostas pela pandemia. Na Inglaterra e no País de Gales, por exemplo, os negros têm duas vezes mais chances de morrer do vírus do que os brancos.

Em Berlim, milhares de manifestantes fizeram um protesto pacífico fora da Embaixada dos EUA no sábado, alguns com letreiros que diziam: "Pare de nos matar". Três jogadores da principal liga de futebol da Alemanha - o atacante inglês Jadon Sancho, o atacante francês Marcus Thuram e o meia americano Weston McKennie - fizeram gestos de apoio a Floyd durante as partidas do fim de semana. A federação de futebol da Alemanha, que proíbe os jogadores de fazer declarações políticas durante as partidas, disse que investigaria a exibição de McKennie.

No centro de Montreal, um protesto no domingo se tornou violento depois que a polícia o considerou ilegal e ordenou que as pessoas se dispersassem. Manifestantes responderam atirando projéteis contra a polícia, que usava gás lacrimogêneo e spray de pimenta.

Na província de Idlib, no noroeste da Síria, alvo de uma ofensiva de um mês pelo governo sírio para assumir o controle das forças da oposição, dois artistas pintaram um mural na concha de um prédio em ruínas que dizia "Não posso respirar" e "Não ao racismo".

Para os rivais da América, as tensões proporcionaram uma oportunidade de desviar a atenção de seus próprios problemas.

Na China, onde as autoridades se irritaram com as críticas de Trump pela forma como lidaram com o surto de coronavírus, a mídia estatal publicou muitas reportagens sobre a morte de Floyd e retratou os protestos como outro sinal do declínio da América. Os protestos violentos foram cobertos extensivamente na mídia e na plataforma de mídia social Weibo. "BunkerBoy" se tornou um tópico de tendência após relatos de que agentes do Serviço Secreto levaram Trump a um bunker na noite de sexta-feira, quando centenas de manifestantes se reuniram do lado de fora da Casa Branca.

Pierre Haski, um notável jornalista francês, comentou na France Inter na segunda-feira: “Pequim não poderia ter esperado um presente melhor. O país que designa a China como a culpada de todos os males está fazendo manchetes em todo o mundo com os distúrbios urbanos.”

Quando uma autoridade americana atacou no sábado o Partido Comunista no Twitter por impor uma legislação de segurança nacional para reprimir a dissidência em Hong Kong, uma porta-voz do governo chinês reagiu com um refrão popular entre manifestantes nos Estados Unidos.

"Não consigo respirar", escreveu a porta-voz Hua Chunying no Twitter.

No Irã, Mohammad Javad Zarif, ministro das Relações Exteriores, acusou os Estados Unidos de hipocrisia. Ele postou uma captura de tela de uma declaração de 2018 de autoridades americanas condenando o Irã por corrupção e injustiça. Em sua versão, as referências ao Irã foram substituídas pela América.

"Alguns não pensam em #BlackLivesMatter", escreveu Zarif no Twitter.

O chefe da Comissão da União Africana de Adis Abeba, Moussa Faki Mahamat, disse em comunicado na sexta-feira que a morte de Floyd foi um assassinato, e criticou as "práticas discriminatórias contínuas contra cidadãos negros dos Estados Unidos da América".

Gilles Paris, correspondente de Le Monde em Washington, escreveu no domingo que Trump estava enfrentando uma "primavera mortal" que combinou a crise de covid-19, recorde de desemprego e o "ressurgimento dos demônios raciais da América".

Em uma declaração incomum sobre assuntos americanos, a União Europeia disse na segunda-feira que esperava que "todas as questões" relacionadas aos protestos nos EUA "fossem resolvidas rapidamente e em pleno respeito pelo Estado de Direito e pelos direitos humanos". Geralmente, reserva esse tipo de linguagem para violentos colapsos em países com poucas salvaguardas democráticas ou de direitos humanos.

"Lamentamos a perda de vidas, expressamos nossas condolências às pessoas afetadas e condenamos a violência e o racismo, independentemente de sua origem", acrescentou o comunicado.

Ativistas de todo o mundo prometeram continuar a organizar comícios e falar sobre a morte de Floyd. Um protesto foi convocado para a Praça Central de Amsterdã na segunda-feira. A agitação também levou ativistas do exterior a oferecer conselhos aos manifestantes americanos sobre como manter o movimento vivo.

No Líbano, um grupo compilou um documento intitulado “De Beirute a Minneapolis: Um Guia de Protesto em Solidariedade” como uma maneira de rastrear os abusos estatais. No Chile, a ativista Danae Pradenas, escrevendo no Twitter, alertou manifestantes nos Estados Unidos para protegerem os olhos das balas de borracha da polícia, após a experiência do Chile com centenas de manifestantes que foram feridos ou cegos pela polícia enquanto protestavam contra a desigualdade em outubro passado.

Uma imagem da bandeira chilena com a mensagem "Não consigo ver" e a bandeira dos Estados Unidos com "Não consigo respirar" está circulando nas mídias sociais. O legislador de esquerda Gabriel Boric comparou o racismo nos Estados Unidos e no Chile contra imigrantes e povos indígenas em seu feed do Twitter, escrevendo: "Somos todos George Floyd".

Na Austrália, a hashtag #aboriginallivesmatter estava em alta no Twitter na segunda-feira.

As imagens de agitação nos Estados Unidos reacenderam o debate sobre os próprios problemas da Austrália com a brutalidade policial. Alguns observaram que mais de 400 indígenas australianos morreram sob custódia policial desde 1991, sem um único policial condenado por abuso.

Os parentes de David Dungay, um aborígine que disse "não consigo respirar" 12 vezes antes de morrer enquanto estava sendo contido por guardas da prisão em 2015, disseram que ficaram traumatizados com imagens da morte de Floyd, levando-os a pedir outra investigação sobre a morte de Dungay.

O primeiro-ministro Scott Morrison disse na segunda-feira que, embora o vídeo da morte de Floyd tenha sido perturbador e chocante, os australianos devem ter cuidado para não adotar a resposta destrutiva vista em algumas cidades americanas.

Morrison disse a uma estação de rádio conservadora na segunda-feira de manhã: “Vi um bom meme no fim de semana. Martin Luther King não mudou nada queimando ou saqueando lojas ".

Ao qual muitos australianos responderam rapidamente: você não entende o Dr. King.

“O que acontece com todas essas pessoas brancas citando MLK que não leram nada de King além de um meme ou viram algo além de um clipe de 30 segundos de 'I Have a Dream' no YouTube” ”Benjamin Law, escritor e ensaísta asiático-australiano , disse no Twitter.