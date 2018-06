Sonda da Nasa encontra propileno em lua de Saturno

Uma pequena quantidade da substância foi encontrada pela Cassini na atmosfera de Titã, a maior lua de Saturno, confirmando suspeitas surgidas recentemente.

O propileno serve de matéria-prima para a indústria petroquímica. A descoberta foi divulgada hoje na publicação especializada Astrophysical Journal Letters.

Titã é um dos poucos corpos do sistema solar com uma atmosfera significativa composta de hidrocarbonetos. Fonte: Associated Press.