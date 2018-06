Sony anuncia 'A Entrevista' na internet nos EUA

LOS ANGELES, EUA - O filme A Entrevista, comédia sobre uma tentativa de matar o líder norte-coreano, Kim Jong-un, estará disponível a partir desta quarta-feira, 24, na internet via streaming apenas para o público americano em várias plataformas, incluindo Google Play, YouTube Movies e XBox Video, além de um site especialmente preparado pela Sony, segundo informações do estúdio.

O custo do aluguel será de US$ 5,99 (R$ 16). O filme entrará em cartaz nos EUA a partir de quinta-feira, em cerca de 300 salas de cinema americanas. No Brasil, o escritório do estúdio disse que a estreia da comédia, prevista para o fim de janeiro, havia sido "cancelada, até segunda ordem".

A Sony anunciou a decisão um dia depois de voltar atrás na decisão de não mostrar o filme, após ameaças de ataque aos cinemas que o exibissem. Até o presidente americano, Barack Obama, criticou o cancelamento da estreia.

"Sempre foi a intenção da Sony ter uma ampla ,plataforma nacional para exibir o filme", disse ontem o presidente da Sony Pictures, Michael Lynton, em uma declaração. "Negociações com provedores digitais começaram há uma semana e amanhã (quinta-feira) o filme estará disponível em 300 cinemas independentes (nos EUA)." / AP