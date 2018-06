Sony Pictures torna filme 'A Entrevista' disponível em mais plataformas

A Sony Pictures assinou novos acordos que tornam o filme "A Entrevista" disponível para locação ou compra na maioria dos sistemas a cabo e de satélite. A companhia informou na quarta-feira que, graças a acordos com uma variedade de provedores de vídeo, o longa-metragem vai estar disponível em serviços por assinatura, incluindo o Comcast, Time Warner Cable e DirecTV.

Até então, "A Entrevista" só estava disponível para locação ou compra em serviços de filmes web no Google, Microsoft, Apple e Wal-Mart. Acordos com os operadores de cabo e satélite foram a última grande peça do quebra-cabeça de distribuição do filme que faltava. O diretor-executivo do estúdio, Michael Lynton, que normalmente deixa tais assuntos para os funcionários, liderou pessoalmente as negociações.

Após grandes cadeias de cinemas decidirem há duas semanas não exibir a comédia de Seth Rogen sobre uma tentativa de assassinato do líder norte-coreano Kim Jong Un devido a ameaças feitas por hackers que se acredita serem ligados ao regime de Pyongyang, a Sony começou a fazer acordos para tornar o filme disponível.

O estúdio informou também que mais de 580 salas de cinema independentes vão exibir "A Entrevista" neste fim de semana, contra 331 na semana passada. Até quarta-feira, o filme havia arrecadado US$ 3,5 milhões em cinemas e até sábado, mais de US$ 15 milhões foram acumulados em vendas e locações digitais, um recorde para a Sony. Fonte: Dow Jones Newswires.