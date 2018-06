Sony tem prejuízo líquido de ¥ 24,64 bi no 1º tri fiscal A Sony Corp. relatou prejuízo líquido de ¥ 24,64 bilhões (US$ 314 milhões) em seu primeiro trimestre fiscal terminado em 30 de junho, em comparação com a perda de ¥ 15,50 bilhões ocorrida em igual período do ano passado. Segundo a companhia, isso deveu-se aos custos de reestruturação, ao iene forte e a uma grande queda nas vendas em seus segmentos de entretenimento doméstico e som.