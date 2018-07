Sósia de Kim Jong-il lamenta morte do líder Há dez anos, o comerciante sul-coreano Kim Young-shik decidiu usar a semelhança física com o ex-ditador norte-coreano Kim Jong-il para chamar atenção. Em entrevista, o sósia lamentou a morte do original e disse que parte dele "morreu junto". Kim já pensa em abandonar as roupas e os óculos escuros característicos do ditador e inspirador.