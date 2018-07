Soterrados no Tibete têm pouca chance de sobrevivência Autoridades do Tibete disseram neste domingo que são mínimas as chances de encontrar qualquer sobrevivente, dois dias após um gigantesco deslizamento de terra soterrar 83 mineiros perto de uma mina de cobre no Tibete. Os socorristas já encontraram 13 corpos de trabalhadores e as buscas continuam.