Sri Lanka prende mais de 60 suspeitos; autoridades temem novos ataques

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira, 24, o governo do Sri Lanka anunciou a prisão de mais 18 pessoas suspeitas dos ataques terroristas que deixaram mais de 350 mortos no último domingo, 21. Após o Estado Islâmico (EI) ter reivindicado a autoria dos crimes, as autoridades locais também confirmaram o envolvimento de um líder do grupo National Thowheeth Jama'ath (NTJ) nos bombardeios. Segundo as autoridades de Sri Lanka, há suspeitas de que possam ocorrer novos ataques na ilha.

De acordo com Ruwan Gunasekara, porta-voz da polícia de Colombo, as prisões fizeram parte de uma força-tarefa operada nesta madrugada: “Com base em informações obtidas, nós inspecionamos três locais, onde prendemos 17 suspeitos. O último foi encontrado em uma quarta localização”. Ele também afirmou que, dos nove homens-bomba, oito já foram identificados.

“Eles são financeiramente independentes e suas famílias são estáveis. Nós acreditamos que um deles tenha estudado na Grã-Bretanha e possivelmente feito uma pós-graduação na Austrália antes de vir para o Sri Lanka”, declarou o ministro de Defesa Ruwan Wijewardene, que não descartou a ameaça de novos bombardeios. "Pode haver mais ataques, temos que estar vigilantes neste momento, e teremos a situação sob controle nos próximos dias."

No total, cerca de 60 pessoas foram presas por estarem conectadas aos ataques em três hotéis de luxo e três igrejas no Sri Lanka. Gunasekara também afirmou que a polícia continua investigando o caso e a expectativa é de que mais envolvidos sejam detidos nos próximos dias.

De acordo com o Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), 45 crianças estão entre as vítimas do ataque terrorista no país. Segundo o órgão, a maioria delas foi atingida nos bombardeios que atingiram as igrejas de São Sebastião, em Negombo, e na cidade de Batticaloa. / EFE