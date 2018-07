Sri Lanka: protesto pede libertação de ativistas

COLOMBO - Centenas de pessoas participaram de uma manifestação na capital do Sri Lanka para pedir a libertação de duas ativistas de direitos humanos, que desapareceram há cerca de um mês quando trabalhavam em uma zona de conflitos.

As duas ativistas estavam organizando uma coletiva de imprensa para a organização na qual trabalham, ao norte do distrito de Jaffna.

Colegas de trabalho das mulheres afirmam que militares as teriam sequestrado, porém estes negam a acusação.

As ativistas desaparecidas (Lalith Kumar Weeraraju e Kugan Muruganandan) têm 29 e 34 anos, respectivamente.

A guerra civil no Sri Lanka durou 25 anos e acabou em 2009. Durante o conflito, tanto as tropas do governo como os rebeldes da etnia Tâmil foram acusados de violar os direitos humanos.

As informações são da Associated Press.