Sri Lanka reduz em mais de 100 o número de mortos em atentados

COLOMBO - As autoridades do Sri Lanka reduziram o balanço de mortos nos ataques no Domingo de Páscoa em mais de 100, e anunciaram que o balanço é de 253 mortes, e não 359 como informado anteriormente. Em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, 25, o Ministério da Saúde informou que, na conclusão das necropsias, os serviços médicos concluíram que alguns corpos de vítimas mutiladas foram contados várias vezes.

O saldo oficial divulgado pela polícia foi reduzido em 106 pessoas após a comparação de necropsias e exames de DNA, informou o Ministério em seu comunicado. "Várias das vítimas ficaram muito mutiladas, houve uma dupla recontagem em alguns casos", explicou o ministério.

No último domingo, vários suicidas atacaram a minoria cristã da ilha do sul da Ásia em três igrejas que celebravam a missa de Páscoa, causando um banho de sangue. Ao mesmo tempo, houve explosões em três hotéis de luxo. / AFP