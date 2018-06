Sri Lanka vai investigar suposta tentativa de golpe por ex-presidente

Uma "investigação especial" será conduzida logo que o novo governo for formado, disse Mangala Samaraweera, porta-voz do presidente Maithripala Sirisena, que assumiu o poder depois de vencer as eleições na última quinta-feira.

"Alguns dizem que essa é uma transição muito calma, mas essa não é a verdade, as pessoas deveriam saber o que ocorre nos bastidores", declarou Samaraweera a jornalistas.

Há algumas semanas, esperava-se uma vitória fácil de Rajapaksa, que disputava um terceiro mandato. Mas Sirisena, que foi amigo e ministro da Saúde de Rajapaksa - ganhou o apoio de partidos de oposição e de muitas das minorias do país, transformando a eleição numa batalha dura.

Depois de assumir a derrota, Rajapaksa deixou o escritório e a residência oficial na sexta-feira, dizendo que concordava com a escolha do povo. Samaraweera disse, porém, que o ex-presidente tentou acionar o exército e a polícia para tentar parar a contagem de votos assim que os resultados iniciais mostravam que ele perderia a eleição.

A secretaria de imprensa do ex-presidente rejeitou a acusação dizendo que contatos com o exército e a polícia foram feitos apenas para garantir um reforço na segurança do país. Fonte: Associated Press.