Statoil: 5 funcionários seguem desaparecidos na Argélia O executivo-chefe da Statoil, Helge Lund, disse neste sábado que três funcionários estavam em segurança na Argélia, após uma disputa entre as forças argelinas e militantes que fizeram trabalhadores reféns em um campo de gás natural no complexo de Ain Amenas. No entanto, segundo ele, a situação permanece incerta em relação a cinco funcionários, e a Noruega se prepara para o pior.