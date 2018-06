Steinbrueck concorrerá com Angela Merkel ano que vem O Partido Social Democrata (SDP) da Alemanha oficializará neste domingo a candidatura do ex-ministro de Finanças Peer Steinbrueck para concorrer às eleições com a atual chanceler Angela Merkel no ano que vem. Líderes do partido de centro-esquerda nomearam, há três meses, Steinbrueck como concorrente de Merkel nas eleições do dia 22 de setembro de 2013, mas a oficialização só acontecerá após reunião do comitê do partido.