Steinmeier vê sinais de menor tensão na Ucrânia

Steinmeier disse que "há uma luz no fim do túnel" a respeito do conflito na Ucrânia. "Nós ainda não estamos perto o suficiente para uma solução, mas depois de muitos meses as partes estão, finalmente, dialogando entre si", disse o ministro alemão antes de embarcar à São Petersburgo para uma reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, e polonês, Radoslaw Sikorski.

O ministro acrescentou que o diálogo entre o governo russo e o ucraniano não deve ser prejudicado e que o grupo de contato estabelecido com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) deve continuar o seu trabalho pelo fim da violência na região.

O diálogo trilateral foi planejado por meses, mas assume um novo significado à medida que o governo e os separatistas do leste do país iniciaram as conversas sobre um possível cessar-fogo.

"Vou trabalhar com o chanceler Lavrov e o ministro Sikorski para ver como podemos manter o ritmo positivo e fazer com que a desaceleração da violência seja irreversível", disse Steinmeier. Fonte: Dow Jones Newswires.