Stevie Wonder diz que não toca mais na Flórida O cantor e pianista norte-americano Stevie Wonder não tocará mais na Flórida nem em nenhum outro lugar do mundo com leis de legítima defesa similares às que possibilitaram a absolvição do ex-guarda comunitário George Zimmerman pelo assassinato do adolescente negro Trayvon Martin, ocorrido no ano passado.