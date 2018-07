Stoltenberg diz que ataques não intimidarão noruegueses

"É absolutamente possível ter uma sociedade aberta, democrática, inclusiva e ao mesmo tempo ter medidas de segurança e não ser ingênuo", disse ele. Stoltenberg destacou seu compromisso com a abertura, defendendo a liberdade de pensamento, mesmo se isso incluir visões extremistas como as do homem de 32 anos que confessou os ataques de sexta-feira, nos quais pelo menos 76 pessoas morreram.

"Nós queremos ser muito claros para distinguir entre visões e opiniões extremas, que são completamente legais e legítimas. O que não é legítimo é tentar implementar essas visões extremas usando a violência, disse ele. "Eu acho que o que vemos é que haverá uma Noruega antes e um Noruega posterior ao 22 de julho", disse ele. "Mas eu espero e também acredito que a Noruega que teremos depois será uma sociedade mais aberta e tolerante do que tínhamos antes."

O governo da Dinamarca informou nesta quarta-feira que uma dinamarquesa de 43 anos, Hanne Balch Fjalestad, morreu no ataque realizado na ilha de Utoya, o que faz dela a primeira vítima estrangeira confirmada dos ataques. Ela trabalhava como atendente de primeiros socorros durante o acampamento do Partido Trabalhista. Ela deixa quatro filhos, dentre eles Anna, de 20 anos, que sobreviveu ao massacre.

Anders Behring Breivik confessou a autoria dos ataques, dizendo que foram uma tentativa de salvar o Ocidente da colonização muçulmana. As informações são da Associated Press.