Stormy Daniels libera retrato falado do homem que a teria ameaçado

WASHINGTON - A atriz Stephanie Clifford liberou nesta terça-feira, 17, o retrato falado do homem que ela afirma tê-la ameaçado em um estacionamento de Las Vegas para que ela mantivesse o silêncio sobre seu relacionamento com o presidente Donald Trump. A imagem adiciona drama à história entre Trump e Clifford, de nome artístico Stormy Daniels. A atriz divulgou a imagem no programa The View, da ABC, e imediatamente provocou reações sobre a identidade do jovem. Ela afirma que foi ameaçada por ele em 2011 sobre os encontros sexuais que teve com Trump em 2006.

Ela explicou que não reportou a ameça às autoridades na época porque teria que revelar o caso com o presidente e tinha medo de fazê-lo. "Eu não queria que todos soubessem, eu não queria que minha família descobrisse daquele jeito. Eu não queria que minha vida virasse de ponta cabeça", disse. Ela também não contou ao marido sobre o encontro porque "não queria que ele pensasse que eu era uma mãe ruim ou que eu tivesse colocado nossa filha em risco".

Stephanie atualmente tenta anular o acordo de confidencialidade que assinou e, aos poucos, ela e seu advogado têm fornecido mais informações sobre o caso. Depois que Michael Avenatti, que representa a atriz, postou uma foto dela sentada com um artista forense, veio a divulgação do retrato falado. Avenatti agora afirma que está oferecendo 100 mil dólares por informações que levem à identificação do homem.

Dentre as reações geradas pela imagem, vieram os posicionamentos dos aliados de Trump. O ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, disse pelo Twitter que a descrição incial do homem era de 1,87, e não entre 1,75 e 1,82, como no retrato falado. "Não preciso de mais nada", completou.

Depois que Daniels alegou que foi ameaçada, uma advogada de Michael Cohen exigiu que ela se desculpasse publicamente por sugerir que Cohen estivesse envolvido na ameaça. Daniels respondeu ao abrir um processo acusando Cohen de difamação. A divulgação do esboço vem no momento em que ele enfrenta uma investigação federal que poderia revelar suas relações com Trump e sua atuação como funcionário pessoal do presidente.