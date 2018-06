Strauss-Kahn alega imunidade diplomática A defesa do ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn alegou imunidade diplomática em uma audiência na Justiça de Nova York na qual ele foi acusado de estuprar a camareira Nafissatou Diallo. O caso fora arquivado pela Promotoria Pública de Nova York, que encontrou inconsistências no depoimento da empregada, mas foi levado adiante por ela em um foro civil. O juiz do caso contestou o argumento da defesa.