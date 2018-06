Strauss-Kahn processa camareira do Sofitel de NY O político francês e ex-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, de 63 anos, entrou com uma ação de US$ 1 milhão pedindo reparações a uma camareira do hotel Sofitel de Nova York, Nafissatou Diallo, agora com 33 anos, que o acusou de estupro. Strauss-Kahn afirma que a acusação de Diallo, que foi retirada no ano passado pela promotoria de Nova York, prejudicou sua reputação.