Strauss-Khan terá audiência no dia 10 de dezembro O ex-diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Strauss-Khan, terá de enfrentar uma audiência no dia 10 de dezembro, em Nova York, para acertar-se com a camareira do hotel, que alega ter sido abusada sexualmente por ele, o que determinou a saída de Khan do cargo, informou o juiz da Suprema Corte de Justiça do Bronx, Douglas McKeon.