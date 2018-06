Submarino explode e prende 18 marinheiros na Índia

De acordo com um oficial da Força Naval indiana, no momento da explosão, alguns tripulantes mergulharem no mar. Alguns deles estão feridos e hospitalizados.

O porta-voz da marinha Narendra Vispute disse que estavam sendo feitos vários esforços para identificar as condições atuais da tripulação.

O ministro de Defesa indiano, AK Antony afirmou que houve mortes após a explosão, mas ainda não confirmou o número de mortos. Fonte: Associated Press.