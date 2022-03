Submarinos nucleares russos são avistados em exercícios militares no Mar de Barents

MOSCOU - Submarinos nucleares russos partiram para exercícios no Mar de Barents e lançadores de mísseis móveis percorreram a taiga nesta terça-feira, 1, após o presidente russo, Vladimir Putin, colocar as forças nucleares do país em alerta máximo.

Em comunicado, a Frota do Norte da Rússia disse que vários de seus submarinos nucleares estavam envolvidos em exercícios para “treinar manobras em condições de tempestade”. O órgão também afirmou que vários navios de guerra encarregados de proteger a área perto das bases navais russas na Península Ártica de Kola se juntarão às manobras.

Leia Também O erro de cálculo do presidente Putin na Ucrânia terá um alto preço; leia a análise

Na região de Irkutsk, no leste da Sibéria, unidades das Forças de Mísseis Estratégicos moveram lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais para praticar implantação secreta, disse o Ministério da Defesa russo em comunicado.

Os militares não disseram se os exercícios estavam ligados ao alerta máximo de Putin nem se representam alguma mudança na postura nuclear do país. /AP