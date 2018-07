Subsecretário da Argentina morre em aparente suicídio O subsecretário de Comércio Exterior da Argentina, Iván Heyn, que fazia parte da delegação do seu país na 42ª Cúpula do Mercosul, foi encontrado morto nesta terça-feira em um hotel em Montevidéu, informaram meios de comunicação do Uruguai e da Argentina. O corpo de Heyn, de 33 anos, foi encontrado enforcado no apartamento que ocupava no Hotel Radisson, no centro da capital uruguaia. A imprensa argentina disse que a presidente Cristina Kirchner se sentiu mal e pediu a assistência de seu médico, após saber da morte de Heyn. Segundo fonte da polícia uruguaia, que falou sob anonimato à agência France Presse (AFP), o jovem, considerado uma estrela da política peronista, se suicidou.