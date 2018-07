Sucesso de Hanyieh fará Abbas reforçar pedido na ONU

A libertação dos presos palestinos obtida pelo Hamas, liderado por Ismail Hanyieh, foi elogiada pelos que acreditam que a violência é a única maneira de lidar com Israel, prejudicando a estratégia de paz negociada do presidente Mahmoud Abbas. Para reforçar sua posição doméstica, Abbas agora será pressionado a intensificar a ofensiva pelo reconhececimento do Estado palestino na ONU, causando novas tensões com EUA e Israel.

A troca permitirá que o Hamas se gabe de seus feitos, o que será bom para o grupo islâmico, cujo foco atual está na reconstrução de Gaza, e não na luta contra os israelenses. O acordo representa a maior concessão feita por Israel a um inimigo desde 2008, quando cinco libaneses foram trocados pelos corpos de dois soldados mantidos pelo Hezbollah.

A Autoridade Palestina (AP), chefiada por Abbas, diz que a troca representa muito mais do que o obtido por ele obteve de Israel em anos de negociações. Em privado, até os aliados de Abbas se mostram preocupados com a possibilidade de a troca incentivar a luta armada às custas da negociação. "O acordo melhora a posição do Hamas e reforça a ideia da resistência", disse um membro da AP.

Abbas se opõe à violência e suas forças de segurança na Cisjordânia cooperam com as de Israel. Mas ele mesmo reconhece que as negociações chegaram a um impasse, porque os assentamentos continuam a se expandir e a consumir o território que os palestinos consideram vital para ter um Estado viável.

A busca pelo reconhecimento na ONU obteve amplo apoio interno, mas o impacto inicial foi apenas penúria: os EUA congelaram o envio de ajuda econômica. "Abbas fez o gesto mais pacífico que se pode imaginar: procurou a ONU. Ainda assim, recebeu em troca uma resposta brutal por parte dos EUA e de Israel", disse o funcionário palestino. Em comparação com esse fracasso, o Hamas comemora um sucesso. O Hezbollah aplaudiu a troca e disse que o acordo "derrubou para sempre as ilusões dos que acreditam nas negociações de paz". / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL