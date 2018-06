Sudanesa é condenada à morte por 'apostasia'

Meriam Ibrahim, de 26 anos e grávida de oito meses, foi condenada por apostasia no domingo. Os juízes deram a ela quatro dias para "arrepender-se" e escapar da pena de morte.

O relato do caso foi feito nesta quinta-feira pelo advogado de Meriam, Al-Shareef Ali al-Shareef Mohammed. Ele disse que pretende recorrer da sentença.

Filha de um muçulmano com uma cristã, Meriam casou-se com um cristão em 2011. Ela tem um filho de um ano e meio, que está com ela na cadeia.

No Sudão, o código penal criminaliza a conversão de muçulmanos a outros credos e prevê a pena de morte para os condenados pelo "delito". Fonte: Associated Press.