Sudão: 2 mortos em explosão de fábrica de armas

A explosão causou pânico, enquanto as munições eram detonadas por causa do calor. Diversos moradores da região em torno do Complexo Industrial Militar de Yarmouk foram intoxicados pela fumaça, segundo a mídia sudanesa.

Numa entrevista coletiva concedida mais tarde, o ministro de Cultura e Informação do Sudão, Ahmed Bilal Osman, acusou o governo israelense.

"Nós achamos que Israel está por trás desse bombardeio", declarou o ministro.

Segundo a imprensa local, a explosão danificou imóveis situados nos arredores da fábrica de armas, arrancando telhados e estilhaçando vidros e janelas. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.