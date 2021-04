Sudão acaba com lei de boicote a Israel após acordo histórico

CARTUM - O conselho de ministros do Sudão aprovou nesta terça-feira, 6, uma lei que revoga o boicote a Israel, há 63 anos em vigor, após ter aceitado normalizar suas relações diplomáticas com o país no final de 2020, informou um comunicado do órgão. O texto ainda deve ser aprovado pela mais alta autoridade do país, o Conselho de Soberania, para ter força de lei.

O conselho de ministros também reafirmou a "firme posição do Sudão" a favor da solução de dois Estados, que prevê a criação de um Estado palestino junto ao de Israel.

Leia Também Presidente de Israel encarrega Netanyahu de formar novo governo

A lei de boicote, em vigor desde 1958, proíbe as trocas comerciais com Israel, cidadãos ou empresas do país. Qualquer pessoa que violar o boicote pode ser condenada a uma pena de até dez anos de prisão e a uma multa.

Durante décadas, especialmente nos trinta anos do governo autoritário do ex-presidente Omar al-Bashir, expulso do poder em abril de 2019, o Sudão manteve uma linha dura com Israel.

Vários países árabes, entre eles Marrocos, os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, normalizaram suas relações com Israel em 2020, sob a mediação de Washington.

Em uma tentativa de reintegrar o Sudão ao cenário internacional, o governo de transição também aceitou normalizar as relações diplomáticas em troca, entre outras coisas, do levantamento das sanções americanas contra Cartum. /AFP