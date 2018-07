Sudão assina acordo de paz com grupo rebelde de Darfur

O presidente do Sudão, Omar al-Bashir (esq.), celebra o acordo ao lado do emir do Catar

CARTUM - O governo do Sudão e um grupo rebelde da região de Darfur assinaram um acordo de paz nesta quinta-feira, 14. A assinatura aconteceu na capital do Catar, Doha, e contou com a presença do presidente sudanês Omar al-Bashir e representantes do Movimento de Justiça e Libertação de Darfur.

Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da União Africana também participaram do ato.

O acordo fornece a base para um cessar-fogo, divisão do poder, divisão igualitária da riqueza e compensação para pessoas desalojadas.

Na prática, porém, o acordo não inclui outras facções da região, como o Movimento Justiça e Igualdade e o Movimento Libertação do Sudão.

Os problemas em Darfur tiveram início com confrontos, em 2003, entre rebeldes africanos e o governo, ajudado por milícias árabes.

As informações são da Associated Press