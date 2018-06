Sudão cancela acordos sobre petróleo com Sudão do Sul O governo do Sudão anunciou neste domingo o cancelamento de nove pactos econômicos e de segurança com o vizinho Sudão do Sul, encerrando um breve interlúdio de relações harmoniosas depois de confrontos na fronteira. "Nós interromperemos todos os nove acordos, e não apenas o que diz respeito ao petróleo", afirmou o ministro de Informação do Sudão, Ahmed Bilal Osman, em entrevista coletiva concedida em Cartum.