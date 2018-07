Sudão diz à ONU que suas dívidas devem ser canceladas O Sudão disse à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, neste sábado, que suas dívidas devem ser canceladas e que sua economia deve ser apoiada, em um momento no qual o país luta para se recuperar da perda de cerca de 75 por cento de sua importante receita com petróleo após a separação do Sudão do Sul, há pouco mais de um ano.