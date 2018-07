Sudão do Sul acusa Cartum de novo ataque O governo do Sudão do Sul afirmou que seu território foi bombardeado novamente no início da madrugada de ontem pelo Sudão. Em visita à China, que tem investimentos no setor petrolífero em ambos os países, o presidente sul-sudanês, Salva Kiir, afirmou que os ataques lançados pelo governo de Cartum são uma declaração de guerra.