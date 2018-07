Sudão do Sul acusa Sudão de mandar tropas para fronteira

De acordo com o porta-voz do Exército do Sudão do Sul, coronel Philip Aguer, o vizinho moveu milhares de soldados fortemente armados em direção à fronteira no fim da semana passada, para áreas próximas aos Estados produtores de petróleo de Unity e Nilo Superior. "Quanto a nós, estamos mantendo posições defensivas, só agiremos se formos atacados", disse o coronel.

O governo do Sudão afirmou que as forças estão perseguindo membros do grupo rebelde Movimento para Libertação do Povo Sudanês (SPLM, na sigla em inglês) e que não tem intenção de invadir o vizinho. O país acusa o Sul de apoiar os rebeldes.

Em uma rodada de negociações ocorrida em agosto, os dois países chegaram a um acordo provisório sobre quanto o Sudão do Sul deve pagar para transportar através dos oleodutos do Sudão cerca de 350 mil barris de petróleo bruto por dia. O Sudão, no entanto, não permitirá a passagem antes de um acordo sobre a segurança na fronteira, pois quer que o Sul interrompa o apoio ao SPLM. As informações são da Dow Jones.