Sudão do Sul avisa que não realizará eleição em 2015 O governo do Sudão do Sul disse que as eleições previstas para o próximo ano não serão realizadas e indicou que a votação será adiada em dois ou três anos. O anúncio foi feito no Twitter oficial do governo. O adiamento da votação ocorreu para abordar a questão da reconciliação entre o seu povo.