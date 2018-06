Sudão do Sul precisará de empréstimos, diz ministro

Sabuni disse ainda não ter certeza sobre a quantia necessário para apoiar o orçamento anual do país, de US$ 3 bilhões. Os novos aportes se somariam ao saldo de US$ 1,6 bilhões em empréstimos que o governo tomou no passado de companhias petrolíferas que operam no Sudão do Sul para cobrir o ano fiscal, que vai até junho.

A produção de petróleo no país é prejudicada pelos confrontos iniciados em 15 de dezembro, entre soldados leais ao presidente Salva Kiir e uma aliança de milícias étnicas e oficiais amotinados liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar, demitido em julho do ano passado.

Segundo Sabuni, até agora, a luta tem atrapalhado pelo menos um quinto da produção de petróleo do Sudão do Sul, de 240 mil barris por dia. "O impacto econômico da crise atual é definitivamente enorme e muito difundido", afirmou. O Sudão do Sul é o terceiro maior produtor de petróleo da África subsaariana, atrás de Angola e Nigéria.

Desde segunda-feira, o governo do Sudão do Sul e os rebeldes negociam um cessar-fogo em Adis-Abeba, capital da Etiópia. Os combates já mataram milhares de pessoas e mais de 250 mil pessoas fugiram de suas casas, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU). Fonte: Dow Jones Newswires.