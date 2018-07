Sudão do Sul prepara saída de região contestada Juba, 28 - O Sudão do Sul anunciou neste sábado que está pronto para retirar suas forças policiais de partes da contestada região fronteiriça de Abyei para atender às demandas internacionais. "O ministro de interior vai ampliar a retirada da força policial do Sudão do Sul em Abyei, desde que (as Nações Unidas) e a União Africana cuidem de seus cidadãos na área", declarou um porta-voz. As informações são da Dow Jones. (Equipe AE)