Sudão do Sul promete retirada de tropas O governo do Sudão do Sul anunciou ontem que vai retirar em até três dias suas tropas de Heglig, região rica em petróleo, uma semana após ocupá-la. O território disputado estava sob poder do Sudão e o movimento dos soldados do Sul quase levou os dois países à primeira guerra entre Estados na África desde os combates entre Etiópia e Eritreia (1998-2000). Com o anúncio do presidente sul-sudanês, Salva Kiir, tropas de Cartum declararam "vitória" sobre o vizinho do sul - que até 2010 integrava o país.