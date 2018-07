Sudão e Sudão do Sul avançam em negociações de paz Os presidentes do Sudão e do Sudão do Sul concordaram em formar uma zona desmilitarizada na fronteira para permitir a exportação de petróleo e avançaram em outras questões econômicas, afirmou o porta-voz do Sudão do Sul, Atif Kiir. Os dois líderes reuniram-se na Etiópia para tentar resolver temas que geram discórdia.