Sudão expulsa duas autoridades da ONU, dizem fontes

As fontes identificaram as autoridades como Ali Al-Za'tari, coordenador residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), e Yvonne Helle, diretora do Pnud no país.

As razões para as expulsões não ficaram imediatamente claras, mas ocorrem um mês depois de Bashir pedir a saída da missão de paz conjunta da ONU e da União Africana, a chamando de um “fardo para a segurança”.

O Sudão já fechou o escritório de direitos humanos da missão em Cartum e pediu para que a missão preparasse um plano de saída. O governo negou que a força de paz visitasse pela segunda vez o local de supostos estupros em massa por soldados do Sudão em Tabit, uma vila em Darfur, região no oeste atingida por conflito.

O chefe da força de paz da ONU disse que a missão não deve aceitar o pedido para sair do país, quando a situação parece estar piorando.

O Pnud e o Ministério do Exterior do Sudão não quiseram comentar as notícias.

