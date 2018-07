Sudão impede chegada de ajuda humanitária O governo do Sudão está impedindo a entrega de ajuda a milhares de pessoas que fugiram dos confrontos nas regiões de fronteira disputadas no norte e sul do país. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), autoridades do norte do Sudão têm impedido que aviões aterrissem em Kadugli há uma semana. Milícias aliadas ao norte também bloquearam estradas para impedir o acesso por terra.