Sudão ordena suspensão de ações da Cruz Vermelha A Cruz Vermelha suspendeu as suas atividades no Sudão, acatando ordem das autoridades do país, informou o porta-voz da organizações internacional, Rafiullah Qureshi. "Recebemos uma carta oficial da Comissão de Ajuda Humanitária (HAC, na sigla em inglês) informando-nos a suspender nossas atividades com efeitos a partir de hoje", explicou a agências de notícias internacionais.