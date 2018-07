Suécia amplia segurança após morte de 91 na Noruega

O serviço de inteligência informou que está "acompanhando atentamente" os eventos na Noruega, depois de uma explosão aparentemente de um carro-bomba ter matado sete pessoas e destruído parte do edifício onde trabalha o premiê Jens Stoltenberg na capital norueguesa. Na sequência, um homem vestido de policial abriu fogo e matou pelo menos 84 jovens que participavam de um encontro juvenil do partido governista na ilha de Utoya.

O grupo de inteligência sueco informou que está mantendo seu nível de alerta para ações terroristas inalterado. Em outubro do ano passado, o governo sueco elevou de baixo para elevado seu patamar de apreensão quanto a potenciais ações terroristas, mas as autoridades informaram que isso pode mudar. As informações são da Associated Press.