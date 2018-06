Suécia e Reino Unido investigam carne de cavalo

O chefe de gestão de controle da Agência Nacional de Alimentos da Suécia, Peter Bradenmark, disse que o órgão avaliaria entre 50 e 100 amostras coletadas em supermercados.

Nesta terça-feira, autoridades e policiais do Reino Unido invadiram dois estabelecimentos, como parte das investigações, de acordo com a Agência de Padrões de Alimentos. O órgão suspendeu as operações nos dois lugares, um matadouro em Todmorden, no norte da Inglaterra, e uma fábrica de produção de carne em Aberystwyth, no oeste do País de Gales. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.