Suécia: governo anuncia acordo com oposição e eleição antecipada é cancelada Estocolmo, 27/12/2014 - O primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven, cancelou as eleições parlamentares antecipadas que estavam previstas para março, depois de anunciar um acordo com quatro partidos da oposição de centro-direita para que o governo continue a funcionar, apesar de ter minoria no Parlamento.