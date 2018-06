Suécia prepara a expulsão de até 80 mil migrantes com pedido de asilo negado em 2015

A Suécia pretende expulsar entre 60 e 80 mil pessoas que tiveram suas solicitações de asilo negadas, anunciou na quarta-feira 27 o ministro do Interior Anders Ygeman. O número representa cerca de metade dos 163 mil solicitantes de asilo no país em 2015, o número mais alto per capita em toda a Europa.

Dos cerca de 58.800 pedidos tramitados no ano passado, 55% deles foram aceitos.

O ministro declarou aos meios de imprensa suecos que devido ao grande número de imigrantes que serão expulsos, o governo utilizará aviões charter para sua deportação durante vários anos. "Estamos falando de 60 mil pessoas, mas esse número pode chegar a 80 mil", disse Ygeman.

"Acredito que vamos ver mais aviões fretados, especialmente sob os auspícios da União Europeia", declarou o ministro do Interior sueco.

Anteriormente, a deportação de imigrantes com solicitações de asilo negadas ocorria em voos regulares com o pessoal do Serviço de Prisões e Liberdade Condicional.

"Temos um grande desafio pela frente. Teremos que ampliar os recursos utilizados para isso e devemos ter uma melhor cooperação entre as autoridades", afirmou Ygeman. /EFE