Suécia supera marca de 1 mil mortes por coronavírus

ESTOCOLMO - A Suécia superou a marca das 1 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus. De acordo com um balanço publicado nesta terça-feira, 14, pelas autoridades de saúde do país, 1.033 óbitos já foram registrados desde o início do surto.

O país nórdico, de 10,3 milhões de habitantes, tem 11.445 casos confirmados da doença até o momento.

A Suécia, ao contrário de outros países, não adotou medidas estritas de confinamento para evitar a propagação do novo coronavírus. O governo apela à responsabilidade dos cidadãos para que as recomendações das autoridades de saúde sejam aplicadas.

O país registra média de entre 12 e 20 mortes por dia por covid-19, superior a de seus vizinhos nórdicos.

Nesta terça-feira, as autoridades anunciaram 114 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, devido a uma revisão dos dados dos dias anteriores. / AFP