Suécia vê consenso de que Espanha deve pedir ajuda

Ele declarou que a situação na Espanha "é séria" e, "na verdade, estamos falando sobre uma das maiores operações de resgate financeiro que o mundo já viu." Um relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou que os bancos espanhóis precisam de uma injeção de pelo menos 40 bilhões de euros (US$ 50 bilhões), mas Reinfeldt disse que "há rumores sobre até 80 bilhões de euros." As informações são da Associated Press.