Suecos votam por mudança de poder Com mais de 99% dos distritos contabilizados, o bloco de partidos liderado pelo Social Democrata (chamado de bloco Red-Green, em inglês) tinham 43,7% dos votos nas eleições parlamentares da Suécia deste domingo, enquanto a coalização do governo atual contava com 39,3%, segundo resultados preliminares oficiais.